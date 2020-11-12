Актриса Наташа Макэлхоун, которой сперва отдавали роль Кортаны в многосерийном фильме Halo, не сможет ее исполнить. У нее появились нестыковки в рабочем календаре, связанные с очередными карантинными мерами. Поэтому создатели сериала приняли решение ее заменить.

Теперь в роли Кортаны выступит актриса Джен Тейлор. Она хорошо известна поклонникам игр, входящих в серию, так как принимала участие в их озвучке. Теперь у нее появилась возможность исполнить и роль в сериале.

Напомним, что ранее сообщалось о возобновлении съемок Halo. Премьера планируется на следующий год. Режиссером проекта является Отто Батхерст, а в ролях, помимо упомянутых Тейлор и Макэлхоун (она все же появится в фильме, но сыграет создателя ИИ), отметились Пабло Шрейдер из Канады и Шабана Азми.