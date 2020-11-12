читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актриса Наташа Макэлхоун, которой сперва отдавали роль Кортаны в многосерийном фильме Halo, не сможет ее исполнить. У нее появились нестыковки в рабочем календаре, связанные с очередными карантинными мерами. Поэтому создатели сериала приняли решение ее заменить.

Теперь в роли Кортаны выступит актриса Джен Тейлор. Она хорошо известна поклонникам игр, входящих в серию, так как принимала участие в их озвучке. Теперь у нее появилась возможность исполнить и роль в сериале.

Напомним, что ранее сообщалось о возобновлении съемок Halo. Премьера планируется на следующий год. Режиссером проекта является Отто Батхерст, а в ролях, помимо упомянутых Тейлор и Макэлхоун (она все же появится в фильме, но сыграет создателя ИИ), отметились Пабло Шрейдер из Канады и Шабана Азми.

Вам может понравиться

Клип «Bad guy» Билли Айлиш набрал миллиард просмотров на YouTube

Композиция «Bad guy», в котором певица Билли Айлиш поет о «плохом парне»,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Иеромонах Фотий объяснил прекращение сотрудничества с Лепсом после «Голоса»

Выигравший четвертый сезон «Голоса» иеромонах Фотий рассказал СМИ, что с удовольствием продолжает… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 ноября – пасмурно, до 6 °C | город Мытищи: погода, 12 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 ноября – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 12 ноября – переменная облачность, до 3 °C | Подольск: погода, 12 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 12 ноября – ясно, до 7 °C |