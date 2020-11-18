В Саратове некоторое время назад один из местных жителей заехал на своём автомобиле на пешеходную зону ради красивых фото.

Как сообщается, в центре города на площади Кирова расположена пешеходная зона, которая украшена иллюминацией «звёздное небо». Владелец автомобиля Hyundai Accent заехал под эти огни и устроил себе фотосессию. О нём стало известно после того, как глава города Михаил Исаев на своей странице в Instagram опубликовал данные фото и попросил найти и наказать нарушителя.

Правоохранительные органы организовали проверку и нашли 26-летнего владельца автомобиля. В его отношении было возбуждено административное дело. Как выяснилось, фото были сделаны 15 ноября в два часа ночи. Нарушителю выписали штраф в размере одной тысячи рублей.