В Салехарде в отношении 45-летней женщины было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственный комитет округа.

Как сообщается, она обвиняется в убийстве своего сожителя. Инцидент произошёл в ночь на 23 ноября во время совместного с сожителем распития алкогольных напитков. В процессе застолья между парой начался конфликт, причина которого не указывается.

Женщина, будучи пьяной, схватилась за нож и несколько раз ударила мужчину в область туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время обвиняемая задержана, в отношении неё избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей, продолжается расследование инцидента и установка всех обстоятельств случившегося.