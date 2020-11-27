читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Салехарде в отношении 45-летней женщины было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственный комитет округа.

Как сообщается, она обвиняется в убийстве своего сожителя. Инцидент произошёл в ночь на 23 ноября во время совместного с сожителем распития алкогольных напитков. В процессе застолья между парой начался конфликт, причина которого не указывается.

Женщина, будучи пьяной, схватилась за нож и несколько раз ударила мужчину в область туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время обвиняемая задержана, в отношении неё избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей, продолжается расследование инцидента и установка всех обстоятельств случившегося.

Вам может понравиться

В России впервые коронавирус стал причиной смерти более 500 человек за сутки

В России был установлен новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса –…
  • Анна
  • 25.11.2020
  • читать 1 минуту

Роспотребнадзор сообщил о вероятности заболеть COVID-19 после прививки

Александр Горелов, эпидемиолог из Роспотребнадзора, сообщил, что люди, получившие вакцину от коронавирусной…

Вдова Баталова сообщила, что не подписывала договор ренты с Цивиным и Дрожжиной

Вдова покойного Алексея Баталова Гитана Леонтенко рассказала о договоре ренты, заключенном с…
  • Анна
  • 26.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 ноября – пасмурно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 ноября – пасмурно, до -6 °C | Королев: погода, 27 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 27 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 27 ноября – ясно, до 6 °C |