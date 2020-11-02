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В этом году в России была успешно запущена программа сельской ипотеки, в рамках которой уже 27 тысяч семей получили кредиты на строительство или приобретение персонального жилья в сельской местности на льготных условиях. В понедельник в эту программу было внесено важное изменение.

Выступая перед правительством, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что теперь для внесения первого взноса по данной программе ипотеки можно будет использовать средства, полученные в виде материнского капитала.

Мишустин заявил, что для многих людей новое правило принесет облегчение. Ведь теперь банки не будут им отказывать, ссылаясь на недоработки в условиях программы.

Помимо этого, глава правительства сообщил о расширении перечня субъектов РФ, в которых на приобретение или возведение собственного жилья будет предоставляться до 5 миллионов рублей. В этот список теперь, помимо Ленобласти и Дальнего Востока, вошел Ямало-Ненецкий автономный округ.

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