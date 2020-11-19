В Госдуму на рассмотрение был отправлен законопроект, предусматривающий пресечение цензуры от зарубежных интернет-компаний в отношении СМИ России.

Как сообщают авторы данного законопроекта, российское право заменяться правилами данных компаний за границей не может. Указывается, что их деятельность и правила должна соответствовать российскому законодательству.

В ситуации, когда обнаружится, что доступ к российским СМИ ограничен, от владельцев ресурсов потребуют прекращения данного нарушения. Кроме того, этот ресурс будет внесён в специальный реестр. В случае невыполнения требований доступ может быть ограничен.

Отмечается, что законопроект был разработан на фоне скандалов, связанных с такими популярными ресурсами, как YouTube и Twitter. Так, указывается, что только в этом году было найдено 24 случая, когда российские СМИ цензурировались иностранными компаниями – речь идёт о таких ресурсах, как Russia Today, РИА Новости, и других.