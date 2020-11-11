Закрытые гробы, которые разрабатывались специально для похорон жертв Covid-19, теперь будут снабжаться дополнительной крышкой из прочного стекла. Она позволит родным и близким умершего попрощаться с ним, не подвергая себя риску заразиться коронавирусом.

О новой конструкции гробов рассказал Артем Екимов, возглавляющий ГБУ «Ритуал». Он отметил, что в новой конструкции крышка из поликарбоната будет дополнять основную. Поэтому после прощания гроб можно будет закрыть.

Вполне возможно, что причиной для изменения конструкции стала история, произошедшая в Кемеровской области. Там был похоронен в закрытом гробу мужчина, родственники которого так и не смогли с ним попрощаться. Однако позже выяснилось, что он жив, а похороны были организованы для другого человека.