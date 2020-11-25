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1 и 2 января – это не только праздничные дни. Это еще и период, когда большое количество россиян традиционно обращается за медицинской помощью из-за алкогольного отравления. Однако в период пандемии, когда подавляющее большинство врачей заняты борьбой с коронавирусом, отравившимся на новогодних торжествах просто не будет кому помочь.

Такую аргументацию привел руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, являющийся членом Общественной палаты. Он внес предложение установить запрет на реализацию спиртного 1 и 2 января. Что, по его мнению, должно минимизировать количество алкогольных отравлений.

Напомним, что ранее российский депутат Виталий Милонов предложил разработать вспомогательные меры по предотвращению распространения Covid-19, которые будут действовать в период новогодних праздников. К таким мерам, по словам депутата, относится запрет на вызов российскими семьями Деда Мороза и Снегурочки.

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