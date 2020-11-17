Пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, больше не нужно ходить в аптеки за лекарствами. Все, что от них требуется – это позвонить по телефону подмосковной горячей линии 8-495-748-48-80. И все препараты, которые отвечают выбранной специалистами методике лечения, заразившемуся жителю региона доставят совершенно бесплатно.

Сообщается, что воспользоваться этой горячей линией может любой пациент из Московской области, который лечится дома. И не получил для этой цели лекарства непосредственно в медицинском учреждении.

Помимо этого, губернатор Андрей Воробьев анонсировал увеличение количества коек для пациентов с коронавирусом. Он заявил, что в ближайшие дни их будет уже 19 тысяч. Также планируется запустить мобильные пункты, в которых будет осуществляться вакцинация жителей региона от коронавируса. Их разместят в наиболее людных местах.