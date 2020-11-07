24-летний житель Пикалево предстал перед судом за три убийства, совершенные в 2018-2019 годах. В пятницу суд, рассмотревший все доказательства по делу, представленные следствием, вынес ему приговор – 18,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Все началось 8 марта прошлого года, когда в своей квартире было обнаружено тело 66-летней бабушки преступника. Он попытался сжечь жилище, в котором воспитывался, а вместе с ним – и следы преступления, но не удалось.

Представитель Следственного комитета по Ленобласти Мария Добрынина рассказала, что в 2018 году преступник совершил еще два подобных убийства. Тогда он также поджег место преступления и ему удалось скрыть следы. Однако во время расследования убийства бабушки, которая вырастила обвиняемого, правоохранительные органы сумели докопаться до истины.