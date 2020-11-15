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В Перми автомобиль с женщиной и двумя детьми скатился с берега в реку.

Инцидент произошёл в воскресенье, 15 ноября, около 16:30 часов на шоссе Космонавтов. Согласно имеющейся информации, водитель автомобиля ВАЗ-2109 припарковался возле магазина и зашёл за покупками. В салоне автомобиля осталась его семья – жена и двое детей. В какой-то момент машина начала ехать вниз, в результате чего она оказалась в ледяной реке.

Заметивший произошедшее мужчина выскочил из магазина и бросился на помощь. Одного из детей удалось спасти, но второй, а также женщина, погибли. Выживший ребёнок, которому всего два года, был госпитализирован, ему оказывают помощь специалисты.

Погибшей женщине, как отмечается, было 37 лет, ребёнку – четыре года.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. Ведётся установление всех обстоятельств инцидента.

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