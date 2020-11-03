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В Оренбургской области первая учебная неделя новой четверти будет проведена в дистанционном формате.

Как сообщается, это касается всех школьников, за исключением 11-классников, которым необходимо готовиться к ЕГЭ. О дистанционной неделе сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Также она отметила, что не исключается возможность того, что дистанционное обучение продлят более, чем на неделю. Решение об этом будет приниматься в середине следующей недели.

Указывается, что в регионе уже вторую неделю наблюдается стабилизация по ситуации с коронавирусом, и немалое влияние на это оказали именно школьные каникулы, которые длились две недели. 11-классники, как считает Савинова, серьёзного влияния на эпидемиологическую обстановку не окажут.

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