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Организация «Деколонизация Украины» требовала сегодня от одесских властей снести памятник Екатерине II. Анастасия Рыжкович, которая представляет эту инициативу, заявила, что демонтаж памятника поможет Украине избавиться от влияния на нее России. Она назвала главной целью организации разрыв всех старых связей, которые мешают государству начать новую жизнь.

Акция протеста проводилась на Екатерининской площади. Организаторы огласили свои требования и заявили, что памятник установлен незаконно.

Впервые огромная скульптура, изображающая императрицу Екатерину II, а также известных людей, имеющих прямое отношение к основанию Одессы – Франца де Волана, Платона Зубова, Иосифа де Рибаса и Григория Потемкина, – была установлена в 1900 году. После революции она была снесена. В 2007 году было принято решение восстановить памятник.

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