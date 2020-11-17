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В Новосибирске врач-терапевт пришла на вызов к местному жителю, который уже умер от коронавирусной инфекции.

Как сообщил сын умершего, его отец почувствовал недомогание 31 октября. 2 ноября они позвонили в скорую помощь, где им заявили, что из-за высокой загруженности врач придёт через 2-3 дня. В итоге врач приехал 5 ноября и выявил пневмонию.

В течение первой недели у мужчины поднялась температура, проявился сухой кашель, а также пропало обоняние. 8 ноября ему стало значительно хуже. Сын мужчины звонил в скорую помощь по несколько раз за сутки. Однако лишь 10 ноября, когда мужчина стал задыхаться, к ним приехала реанимационная бригада. Пациент был подключён к аппарату ИВЛ, но было уже поздно. Мужчина скончался 12 ноября.

А 16 ноября пришла терапевт, которая даже не знала о смерти мужчины. Его сын, рассказавший о произошедшем, посетовал на неорганизованность системы здравоохранения.

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