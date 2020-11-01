В информационном агентстве «Интерфакс» сообщили, что в столицу Белоруссии недавно прибыли бронированные автомобили с пулеметными установками на крыше.

Подобная бронетехника в Минске появляется впервые после недавних заявлений Александра Лукашенко, лидера Белоруссии, сделанных на фоне очередных митингов в стране. Боевые машины бег регистрационных знаков, направились к стеле «Минск город-герой».

До этого в город прибывали только бронетранспортеры, которые защищали резиденцию президента Белоруссии от протестующих. В СМИ напоминают, что в пятницу, 30 октября, Лукашенко сообщил, что оппозиционеры собирались начать гражданскую войну в стране.