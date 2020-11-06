Представители российского МИД не понимают, с чем связана эмоциональная реакция Ильхама Алиева, азербайджанского лидера, на недавнее заявление Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ, об участии наемников в конфликте на Нагорном Карабахе.

Согласно их словам, глава ведомства не обвинял конкретные государства, а лишь выразил беспокойство по тому поводу, что война в регионе приняла интернационалистический окрас, так как в нем теперь участвуют ближневосточные боевики. Алиев в свою очередь заявил, что ему очень жаль видеть, как высокопоставленные лица государств, которые должны поддерживать нейтралитет, пытаются использовать информацию, не найдя каких-либо подтверждений ее достоверности.

Москва при этом не понимает реакцию президента Азербайджана. В министерстве иностранных дел добавили, что ему, возможно, продемонстрировали какой-то другой материал или его советники по-своему интерпретировали заявление Лаврова. Они попросили азербайджанских коллег внимательнее изучать первоисточники.