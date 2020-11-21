Согласно новому отчету Росстата, на территории Ленинградской области повысился средний размер заработанной платы, но при этом вырос и уровень безработицы.

Отмечается, что средняя величина выплат работникам в регионе в сентябре нынешнего года составила 47,2 тысячи рублей – это на 200 рублей выше, чем в августе. В Российской Федерации данный показатель оказался равен 49,2 тысячам рублям, что на 3,3 процента больше, чем в предыдущем месяце.

Что касается количества безработных в возрасте от пятнадцати лет и старше, то в Ленобласти насчитывается 63 000 человек, не имеющих постоянного места работы. Данный показатель вырос на 5 процентов в сравнении с предыдущим периодом. Что касается всей России, то в ней зафиксировано 4,771 миллиона неработающих граждан.