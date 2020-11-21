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На территории города Пикалево появился уникальный арт-объект, посвященный молодоженам. Речь идет об огромных обручальных кольцах с красивой подсветкой.

В ходе реализации проекта по созданию комфортной среды в городах на улицах Спортивная и Советская, которые сходятся возле Дворца культуры, планировалось построить два участка для отдыха. Один из них уже полностью завершен, а другой будет закончен в 2021 году. Данный объект подготовлен местными специалистами.

Молодожены уже успели по достоинству оценить преобразованное пространство, проведя на нем множество фотосессий. Указывается, что в этой зоне строители не вырубили ни одного деревца. Более того здесь были посажены новые кустарники и липы.

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