На территории города Пикалево появился уникальный арт-объект, посвященный молодоженам. Речь идет об огромных обручальных кольцах с красивой подсветкой.

В ходе реализации проекта по созданию комфортной среды в городах на улицах Спортивная и Советская, которые сходятся возле Дворца культуры, планировалось построить два участка для отдыха. Один из них уже полностью завершен, а другой будет закончен в 2021 году. Данный объект подготовлен местными специалистами.

Молодожены уже успели по достоинству оценить преобразованное пространство, проведя на нем множество фотосессий. Указывается, что в этой зоне строители не вырубили ни одного деревца. Более того здесь были посажены новые кустарники и липы.