В Ленобласти ведётся поиск мужчины, который изнасиловал 26-летнюю местную жительницу.

Инцидент произошёл в Лужском районе региона 1 ноября после десяти часов вечера. По словам потерпевшей, она находилась в гостях у друзей, проживающих в микрорайоне «Луга-3» и собралась домой. Её путь лежал мимо гаражей. Здесь к ней подошёл мужчина, который начал ей угрожать.

Злоумышленник надел ей на голову пакет, и отвёл её в лес на военном полигоне, после чего изнасиловал. На этом он не закончил – мужчина отвёл потерпевшую в подъезд дома, где отвернул её от себя и снял пакет. Он сказал своей жертве ждать его, после чего поднялся наверх и открыл дверь. В это время девушка сбежала.

Отмечается, что насильнику около 25-ти лет, он имеет славянскую внешность. Правоохранительные органы начали его поиски.