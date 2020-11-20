За прошедшие сутки в Ленинградской области было выявлено 198 новых пациентов с коронавирусом.

Таким образом, в регионе общее число заболевших за всё время пандемии теперь составляет 14 890 человек. Также указывается, что за последний день полностью выздоровели и были выписаны домой 210 человек. Общее число излечившихся – 9 224 пациента. В настоящее время в Ленобласти 5 535 активных случаев заболевания.

За всё время пандемии от коронавируса скончалось 131 человека, новых случаев смерти пациентов за сутки нет.

В России поставлен новый антирекорд по случаям заболевания коронавирусом за сутки – 24 318 новых пациента. За всё время пандемии заболело 2 039 926 человек, из них умерли 35 311 пациентов, вылечились – 1 551 414 человека.