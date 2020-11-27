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Рабочие красноярских коммунальных служб, которые проводили ремонт теплосети на улице Щорса, наткнулись на страшную находку. В подвале жилого дома они обнаружили труп человека, который был замурован в бетон. Рядом с забетонированным телом были найдены также газеты, датированные 2013 годом, спортивный костюм и несколько шприцов.

Рабочие сразу же обратились в правоохранительные органы. В настоящий момент региональное управление Следственного комитета работает на месте находки. Проводятся экспертизы, призванные установить личность погибшего, а также причины его смерти.

Пока следователи могут сказать лишь, что в подвале произошло убийство и найденные труп имеет криминальное происхождение. Остальное должно выясниться в ходе расследования. По факту находки возбуждено уголовное дело по статье 105.

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