Военные эксперты издания «Военно-промышленный курьер» прокомментировали участие боевых вертолётов против беспилотников в конфликте в районе Нагорного Карабаха.

Как сообщается, в этом регионе использование винтокрылых машин является нецелесообразным, так как вертолёты на средних и больших высотах представляют собой отличные мишени для беспилотников. Также указывается, что Армения совершила большую ошибку, не применив средства радиоэлектронной борьбы.

Предполагается, что могли быть задействованы ЗРК «Тор-М2КМ», ПЗРК «Стрела-2», «Верба», ЗРПК «Панцирь-С1». Впрочем, так же указывается, что применение этих комплектов могло обойтись слишком дорого. В итоге, как отметили авторы статьи, ПВО Баку оказались более подготовленными.

Однако также сообщается, что обе стороны вели войну так, словно «на улице ещё конец XX века».