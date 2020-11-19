Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные эксперты издания «Военно-промышленный курьер» прокомментировали участие боевых вертолётов против беспилотников в конфликте в районе Нагорного Карабаха.

Как сообщается, в этом регионе использование винтокрылых машин является нецелесообразным, так как вертолёты на средних и больших высотах представляют собой отличные мишени для беспилотников. Также указывается, что Армения совершила большую ошибку, не применив средства радиоэлектронной борьбы.

Предполагается, что могли быть задействованы ЗРК «Тор-М2КМ», ПЗРК «Стрела-2», «Верба», ЗРПК «Панцирь-С1». Впрочем, так же указывается, что применение этих комплектов могло обойтись слишком дорого. В итоге, как отметили авторы статьи, ПВО Баку оказались более подготовленными.

Однако также сообщается, что обе стороны вели войну так, словно «на улице ещё конец XX века».

Вам может понравиться

Российские миротворцы впервые сопроводили колонну азербайджанских военных из Шуши

В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется военная колонна азербайджанских вооруженных… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Тюмени водитель маршрутки высадил школьника на мороз из-за отсутствия у него денег на проезд

В Тюмени водитель маршрутки высадил школьника, так как у того не оказалось… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.11.2020
  • читать 1 минуту

В Ростовской области муж устроил для жены групповое изнасилование

В Ростовской области мужчина вместе с приятелем изнасиловал свою жену. Об инциденте… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 ноября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 19 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 ноября – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 19 ноября – ясно, до -0 °C | Подольск: погода, 19 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 ноября – пасмурно, до 5 °C |