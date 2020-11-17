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Ранее уже сообщалось о том, что подразделения Армии обороны Арцаха под командованием Карена Джалавяна с позывным Кьеха, отказывались покидать свои боевые позиции. Издание «Вести Кавказа» пишет, что у бойцов этих подразделений возник серьезный конфликт с российскими миротворцами.

Двенадцать военнослужащих армии обороны не захотели подчиняться российским военным и вознамерились оказать сопротивление. Однако в настоящий момент они все находятся под прицелом миротворцев, которые убеждают их выполнить требование соглашения о мире.

«Вести Кавказа» пишут, что инцидент произошел в Агдамском районе, который в ближайшее время будет передан Азербайджану. В доказательство издание опубликовало видеозапись, на которой зафиксирована боевая операция миротворческих сил с подробными комментариями.

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  • Анна
  • 17.11.2020
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