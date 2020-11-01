Азербайджанское военное ведомство уверено, что его войска полностью контролируют обстановку в НКР. Его представители заявляют, что в ходе очередных наступательных действий удалось уничтожить большое количество военной техники, принадлежащей Армении, а также живой силы.

Помимо этого, Азербайджан продолжает делать громкие заявления о том, что противник обстреливает его населенные пункты на границе с Карабахом. Сообщается, что подобные удары были нанесены сразу на четырех направлениях – Губадлинско и Агдеринском, а также на Агдамском и Ходжавендском.

Армия обороны Арцаха также представила СМИ свою оценку событий в конфликте. Она заявила, что ночью азербайджанские военные обстреливали мирные города Шуша и Мартуни. Помимо них, под удар попал также населенных пункт Карин. Армии обороны пришлось наносить ответные артиллерийские удары.

Также ночью Армия успешно прервала попытку прорыва войск противника на участке фронта Аветараноц-Схнах. Благодаря самоотверженным ее действиям, азербайджанские войска были отброшены на ранее занимаемые позиции.