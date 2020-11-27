В Калуге могут начать привлекать путешественников при помощи туалетов-бутиков.

Подобное предложение выдвинула Ирина Клочкова – руководитель арт-группы BURO во время форума «Калужский край – душа России». Как сообщается, одной из тем форума было развитие в регионе туризма.

Согласно заявлению Клочковой, подобный туалет уже есть в Калининграде, и она вдохновилась именно этим примером. Для посетителей туалета-бутика имеется возможность подзарядить свой телефон, кроме того, они могут купить средства гигиены и контрацепции, а также сувениры.

Мэру города Дмитрию Денисову выдвинутая Клочковой идея понравилась, и он отметил, что её нужно тщательнее продумать и разработать план по её реализации.