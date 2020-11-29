Гиперзвуковая ракета «Циркон», которая на днях прошла очередные испытания, вполне может стать истребителем авианосцев ВМС Соединенных Штатов. Статья, рассказывающая обо всех преимуществах уникального российского боеприпаса, появилась в индийском интернет-издании Eurasian Times.

Журналист, написавший статью, сообщает о том, что это были уже вторые испытания «Циркона». Оба раза для них привлекался корабль «Адмирал Горшков», но ракета может быть запущена с любого другого надводного или подводного судна. При этом она совершенно невидима для ПВО благодаря огромной скорости, достигающей 9 800 км/ч.

На испытаниях «Циркон» преодолел расстояние в 450 километров, но конструкторы уверены, что ракета способна поражать цели за 1000 км от точки запуска. Удар столь мощным боеприпасом может без особого труда уничтожить американский авианосец, а также любые другие цели.

Автор статьи также пишет о том, что разработки, использованные в «Цирконе», будут применены и в создании ракет «БраМос-II». Совместная работа над ними уже ведется и спустя несколько лет эти сверхзвуковые боеприпасы появятся на вооружении РФ и Индии.