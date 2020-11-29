Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гиперзвуковая ракета «Циркон», которая на днях прошла очередные испытания, вполне может стать истребителем авианосцев ВМС Соединенных Штатов. Статья, рассказывающая обо всех преимуществах уникального российского боеприпаса, появилась в индийском интернет-издании Eurasian Times.

Журналист, написавший статью, сообщает о том, что это были уже вторые испытания «Циркона». Оба раза для них привлекался корабль «Адмирал Горшков», но ракета может быть запущена с любого другого надводного или подводного судна. При этом она совершенно невидима для ПВО благодаря огромной скорости, достигающей 9 800 км/ч.

На испытаниях «Циркон» преодолел расстояние в 450 километров, но конструкторы уверены, что ракета способна поражать цели за 1000 км от точки запуска. Удар столь мощным боеприпасом может без особого труда уничтожить американский авианосец, а также любые другие цели.

Автор статьи также пишет о том, что разработки, использованные в «Цирконе», будут применены и в создании ракет «БраМос-II». Совместная работа над ними уже ведется и спустя несколько лет эти сверхзвуковые боеприпасы появятся на вооружении РФ и Индии.

Вам может понравиться

Немецкие СМИ рассказали, как вермахт противостоял в годы ВОВ танкам Т-34

Советский танк Т-34 был чрезвычайно маневренным и мобильным, а также превосходил немецкую…

Востоковед назвал план иранской мести за убийство ученого-ядерщика

Иранское руководство заявило, что убийство физика Мохсена Фахризаде не останется безнаказанным. Джавад…

Еще 6 тыс. 633 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В оперштабе по противодействию распространения коронавируса в столице РФ сообщили, что в…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 ноября – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 29 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 ноября – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 ноября – пасмурно, до -6 °C | Королев: погода, 29 ноября – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 29 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 29 ноября – ясно, до 9 °C |