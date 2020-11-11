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Американский Госдепартамент «рад прекращению насилия», но его интересуют все детали договора, который был заключен между Ереваном, Москвой и Баку. До того момента, пока они не будут изучены, комментировать что-либо еще очень рано.

Представитель Госдепа заявил, что пока неизвестно, какими будут последующие шаги участников соглашения. И непонятно, какие меры предпринимаются для того, чтобы прекратить боевые действия. Но все же очень важно, что договор по НКР остановил войну и насилие, в результате которых погибло много людей.

Напомним, что соглашение было заключено в ночь на вторник. Оно определяет, что Армения и Азербайджан остаются на тех позициях, на которых они находились до момента подписания договора. Ереван продолжает контролировать Лачинский коридор, соединяющий Армению с НКР, а на линии фронта размещаются миротворческие силы из РФ, которые будут управляться из Степанакерта.

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