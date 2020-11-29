В Челябинске, вопреки запрету на проведение массовых мероприятий, в ночь на 28 ноября состоялась закрытая вечеринка.

Гостями мероприятия стали несколько десятков человек, в том числе Марсель Хазиев – депутат Центрального района. Участники вечеринки не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.

Мероприятие было остановлено сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщается, будет наказано юридическое лицо, которое нарушило режим ограничений. Физических лиц могут оштрафовать за несоблюдение масочного режима.

Вечеринка прошла в ночном клубе Gatsby. Комментируя своё участие в мероприятии, Хазиев заявил, что не знал, что это был ночной клуб. Он не отрицал своё участие, но, как он отметил, он думал, что это сняли загородный дом, а к Gatsby он никакого отношения не имеет. С ситуацией, как он заявил, надо разбираться. Также он сообщил, что полицейские не представились и всех напугали.