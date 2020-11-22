Боевая техника, которая была уничтожена или захвачена у Вооруженных сил Армении во время боевого столкновения в Карабахе, будет выставлена в Баку в назидание потомкам. В настоящий момент азербайджанские военнослужащие подготавливают и отправляют в столицу железнодорожные составы с танками, БТР и другими машинами армянской армии.

Известно, что за полтора месяца кровопролитных сражений азербайджанским ВС удалось захватить или уничтожить 500 единиц техники противника.

Напомним, что вчера армянское руководство встречалось с главами МИД и оборонного ведомства РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Договаривающиеся стороны обсуждали возвращение страны к нормальной жизни. Поднимались вопросы о том, что многие армяне и жители Карабаха остались без крыши над головой. Глава Минобороны также призвал армянское руководство к неукоснительному соблюдению всех положений договора о мире.