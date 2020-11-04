Представители азербайджанского оборонного ведомства сообщили о нейтрализации зенитного комплекса М55, принадлежавшего армянским вооруженным силам.

Отмечается, что 20-миллиметровая установка, состоявшая из трех орудий, была уничтожена вчера, 3 ноября. Она располагалась на одной из высот в районе Ходжавендского направления линии соприкосновения. Ее установили на легкобронированную машину и использовали для уничтожения летательных аппаратов, совершавших полеты на малых высотах.

В СМИ указывают, что, несмотря на ранее заключенное перемирие, Ереван и Баку продолжают вести боевые действия на территории Нагорного Карабаха. Минобороны обеих стран ежедневно сообщают об уничтожении живой силы и военной техники противника.