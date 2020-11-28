Генеральная прокуратура Азербайджана проводит расследование по факту взрыва мины в Физулинском районе, в результате которого погибло четыре человека. Они находились в автомобиле, взорвавшемся после наезда на устройство.

Известно, что противотанковая мина находилась на территории, которую в соответствии с соглашением о мире покинули подразделения ВС Армении. В настоящий момент проводятся экспертизы и следственные действия, призванные пролить свет на все обстоятельства гибели мирных людей.

Прокуратура возбудила уголовное дело за нарушения международных договоренностей и за попытку подготовки и развязывания войны.

Напомним, что Физулинский район 20 ноября перешел под контроль Азербайджана согласно договору, подписанному Баку, Москвой и Ереваном. До 1 декабря армянским войскам необходимо покинуть еще 6 районов Нагорного Карабаха.