58-летний житель Астрахани стал фигурантом в уголовном деле по статье «Изнасилование». Пресс-служба регионального СК сообщает, что он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении 36-летней женщины.

Правоохранительным органам известно, что насильник познакомился со своей будущей жертвой в кафе. После этого он надругался над ней, применяя физическую силу и угрожая убить, если женщина будет сопротивляться или поднимать шум.

Жертва обратилась в полицию и написала заявление. Правоохранительные органы задержали преступника. Сейчас он находится под стражей в ожидании суда. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства преступления. После окончания следственных действий насильник предстанет перед судом.