Сирийский боевик Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи, воевавший в Карабахе на стороне Азербайджана и оказавшийся в плену у Армии обороны НКР, раскрыл схему, по которой наемников перебрасывают на территорию непризнанной республики. Также он рассказал, сколько обещали заплатить за участие в конфликте. Об этом сообщают “РИА Новости“, ссылаясь на Генпрокуратуру Армении.

Боевик поведал, что прямо на сирийской границе военнослужащие из Турции отобрали 500 наемников, возраст которых не превышал сорока лет. Их перевели через границу на турецкую территорию, рассадили по автобусам и вывезли в Азербайджан. Всем заранее пообещали оплату в размере двух тысяч долларов.

На азербайджанской военной базе наемников встретили. Юсуф заявил, что встреча была организована турецкими военнослужащими. Либо азербайджанцами, одетыми в турецкую форму. Вновь прибывших переодели, оснастили оружием и бросили в бой.