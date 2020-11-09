В Армении представители 17-ти политических партий потребовали отставки правительства во главе с Пашиняном.

В открытом обращении указывается, что причиной данного требования является неспособность властей противостоять внутренним и внешним вызовам во время проводимых в Нагорном Карабахе военных действий. Также заявляется о «банкротстве нынешней власти», которое вызвано, в том числе, территориальными и человеческим потерями в зоне конфликта.

Ответственность за это и бедственное в целом положение, согласно заявлению представителей партий, лежит на властях. Кроме требования добровольной отставки Пашиняна и его правительства, требуется создание нового исполнительного органа, который будет способен решить военно-политические проблемы.