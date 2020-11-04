27 сентября, когда на территории Нагорного Карабаха начались широкомасштабные боевые действия, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина прекращает поставки вооружения в Азербайджан. Однако на днях появились сведения о том, что это распоряжение Зеленского выполнено не было.

Все дело в том, что сразу в нескольких СМИ была опубликована информация об участившихся полетах военно-транспортных самолетов украинских ВС в Азербайджан. По имеющимся у журналистов данным, эти машины доставляют азербайджанским ВС комплексы ПВО П-18.

Эти РЛС хорошо известны военным экспертам. Они способны обнаруживать цели на дальних дистанциях, составляющих до нескольких сотен километров. Руководитель «Укрэкспорта» Вадим Ноздря, до которого видно так и не дошло устное распоряжение президента Украины, а также другие украинские политики никаких комментариях по поводу поставок П-18 не дают.