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Учёные рассказали о вкусном и полезном продукте, употребление которого снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Речь идёт о грецких орехах. Это выяснили специалисты из клиники Барселоны и Университета Лома Линда во время исследования с участием более 700 людей пожилого возраста, не имеющих проблем со здоровьем. Часть из них в течение двух лет наблюдения ежедневно съедала 30-60 граммов грецких орехов, другая часть их не употребляла вовсе.

Оказалось, что у людей, употреблявших грецкие орехи, весьма сильно снизились 6 из 10 биомаркеров воспалительного процесса, который связан с риском развития болезней сердца и сосудов. Указывается, что они стали меньше на 11%. Отмечается также, что на вес участников орехи не повлияли.

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