Ископаемые кости, собранные в начале 1990-х на острове Хендерсон, входящем в группу Питкэрн, позволили выявить новый вид полинезийского кулика.

Хендерсонский кулик, маленькая болотная птица, вымершая столетия назад, описана в статье в Zoological Journal of the Linnean Society, опубликованной на прошлой неделе.

Недавно описанная птица официально названа Prosobonia sauli в честь орнитолога и эколога Эдварда К. Сола, живущего на Островах Кука.

Группа исследователей из Новой Зеландии, Австралии, Дании, Швейцарии, Нидерландов и Китая во главе с куратором естественной истории Кентерберийского музея доктором Ванесой Де Пьетри описала кулика Хендерсона из 61 окаменелой кости, хранящейся в Музее естественной истории в Тринге, Англия.

Приглашенный научный сотрудник Кентерберийского музея доктор Грэм Рэгг собрал кости из пещер и выступов на острове Хендерсон в 1991 и 1992 годах во время мемориальной экспедиции в честь сэра Питера Скотта на острова Питкэрн.

Prosobonia sauli – пятый известный вид полинезийского кулика. Все виды, кроме одного, находящегося под угрозой исчезновения кулика Туамоту (Prosobonia parvirostris), вымерли.

«Мы думаем, что Prosobonia sauli, вероятно, вымерла вскоре после прибытия людей на остров Хендерсон, что, по оценкам археологов, произошло не ранее XI века», – говорит доктор Де Пьетри. «Возможно, эти люди привезли с собой полинезийских крыс, к которым очень уязвимы популяции полинезийских куликов».

ДНК живого кулика Туамоту и вымершего таитянского кулика (Prosobonia leucoptera), который известен только по шкуре, хранящеся в Центре биоразнообразия Naturalis в Нидерландах, использовалась для определения родства полинезийских куликов с другими болотными птицами.

«Мы обнаружили, что полинезийские кулики являются рано расходящимися членами группы, в которую входят калидриновые кулики. В отличие от других, они обитают на островах Тихого океана и не мигрируют», – рассказывает доктор Де Пьетри.

Сравнение с двумя другими вымершими видами полинезийских куликов, куликом Киритимати (Prosobonia cancellata) и куликом Моопеа (Prosobonia ellisi), сложно. Эти птицы известны только по иллюстрациям, главным образом, Уильяма Уэйда Эллиса, художника и помощника хирурга в третьей экспедиции капитана Джеймса Кука, который, вероятно, видел птиц живыми в 1770-х годах.

По сравнению с куликом Туамоту, его ближайшим родственником в географическом отношении, кулик Хендерсона имел более длинные ноги и более широкий, прямой клюв, что указывало на то, как он добывал пищу. Вероятно, он адаптировался к местам обитания на острове Хендерсон, которые отличаются от мест обитания на других островах, где были обнаружены полинезийские кулики.

Остров Хендерсон – самый большой остров в группе Питкэрн, расположенный в центре южной части Тихого океана. Он был необитаем примерно с пятнадцатого века и был внесен в список Всемирного наследия ООН в 1988 году.

Доктор Пол Скофилд, старший куратор естественной истории Кентерберийского музея и один из соавторов исследования, говорит, что на острове Хендерсон обитает ряд уникальных видов, некоторые из которых – наземные птицы, такие как кулик Хендерсона.

«Остров действительно весьма примечателен, потому что все виды наземных птиц, обитающих или живших там, не встречаются больше нигде», – говорит он.

Доктор Де Пьетри отмечает, что исследование показывает необходимость защиты одного из оставшихся видов полинезийских куликов, куликов Туамоту.

«Мы знаем, что всего несколько столетий назад в Тихом океане было по крайней мере пять видов полинезийских куликов. Сейчас есть только один вид, и его численность сокращается, поэтому мы должны позаботиться об оставшихся популяциях».