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Специалисты команды Coverscan из Британии рассказали об опасных последствиях легкого течения коронавирусной инфекции.

Исследователи проанализировали состояние более двухсот человек, которые переболели коронавирусом в нетяжелой форме. Оказалось, что признаки болезни у них сохранялись довольно длительный период времени, причем у 70 процентов один или несколько внутренних органов получили определенные повреждения.

COVID-19 в основном негативно влиял на работу поджелудочной железы, почек, селезенки, печени, легких и сердца. Даже спустя несколько месяцев после инфицирования пациенты говорили, что у них возникают боли в голове и одышка.

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