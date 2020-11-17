Работа, проделанная российской ядерной отраслью за последние 75 лет, делает ее идеальным партнером для Индии в ускорении гражданских ядерных программ.

В последние несколько недель Россия широко фигурирует в новостях, и по важным причинам. Ракша Мантри Раджнатх Сингх дважды посетил Москву за последние три месяца, последний раз в сентябре. Это подчеркивает особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией. Россия поставляет более 60% всего оборонного импорта Индии.

Помимо обороны и стратегического партнерства, ядерная энергетика является еще одним важным сектором, в котором сотрудничество между двумя странами продолжает быстро развиваться.

В 2020 году атомная отрасль России празднует 75-летний юбилей. В середине 50-х годов прошлого столетия российскими учеными была запущена первая атомная электростанция. На сегодняшний день в России есть три блока с реакторами последнего поколения 3+. Ведется строительство и на территории других стран, в том числе и в Индии.

Россия в сфере атомной промышленности является одним из лидером, выбирая передовые ядерные технологии, предлагая инновационные инженерные и конструкторские решения для ядерных реакторов и производства ядерного топлива. За обширную история использования атомной энергетики стране удалось накопить богатый опыт и показать себя в крупных ядерных проектах. Росатом является обладателем единственного в мире атомного ледокольного флота, самого мощного реактора на быстрых нейтронах, первой в своем роде плавучей атомной электростанции. Кроме этого, ведется работа по цифровизации и ядерной медицине.

Атомная отрасль остается для России одним из главным приоритетов. Это важный сектор экономики, который необходим для национальной энергетической безопасности. Атомная промышленность увеличивает спрос на другие продукты и услуги и, следовательно, стимулирует машиностроение, производство стали, геологию, строительство и другие секторы национальной экономики.

К 2030 году Индия планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в своей энергетической корзине до 40%. В связи с этим страна уделяет значительное внимание развитию ядерной энергетики и рассчитывает увеличить производство энергии до 14,6 ГВт к 2024 году и до 63 ГВт к 2032 году. Пришло время оценить, как сотрудничество между двумя странами может быть дополнительно укреплено в вопросах атомной энергии. Передовая работа, проделанная российской ядерной отраслью за последние 75 лет, делает ее жизнеспособным партнером Индии для ускорения гражданских ядерных энергетических программ. На протяжении 60 лет из своей 75-летней истории атомной энергетики Россия сотрудничает с Индией в области мирного производства атомной энергии, при этом строительство АЭС «Куданкулам» является крупнейшим совместным российско-индийским проектом в энергетическом секторе.

В настоящее время реализация проекта АЭС «Куданкулам» предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Кроме того, двумя годами ранее между странами был подписан план, который определяет приоритеты и реализацию сотрудничества в области атомной энергетики. В документе прописана разработка проекта строительства дополнительных энергоблоков АЭС в Индии, расширение сотрудничества в третьих странах и взаимодействие в новых перспективных областях ядерной энергетики. Конечно, указывается и строительство атомных электростанций. Во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию в прошлом году было объявлено, что в Индии в течение 20 лет могут построить как минимум 12 энергоблоков, за разработку которых будут отвечать российские специалисты.

Сотрудничество в ядерной области между двумя странами также способствует правительственной инициативе «Сделай в Индии», поскольку некоторые жизненно важные компоненты все чаще производятся в Индии.

Следует подчеркнуть, что Россия – единственная страна, которая успешно вышла на рынок ядерной энергетики в Индии с применением новейших технологий. Кроме того, Индия и Россия переносят свое сотрудничество в этом жизненно важном секторе в другие страны. Первой стала Бангладеш, в которой построили атомную электростанцию Руппур.

На пути впереди будет гораздо больше сотрудничества по мере того, как две страны будут реализовывать согласованные планы. В октябре этого года две страны отметят 20-летие Декларации о стратегическом партнерстве между Индией и Россией, в которой закреплено обязательство сотрудничать в мирном использовании ядерной энергии. Поскольку на высшем уровне двух правительств пока что отмечается успех отношений, настало время взглянуть на новые горизонты ядерного сотрудничества.