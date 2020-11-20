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Ученые всего мира продолжают поиск средств, эффективных в борьбе с коронавирусом. Для этой цели они обращаются не только к химии, но и к разнообразным лекарственным растениям, которые используются как в народной, так и в традиционной медицине.

Так, специалисты немецкого Института вирусологии, который входит в состав Университетской клиники Эссена, провели ряд экспериментов, используя травяной чай. Для его приготовления применялись кориандр, перилла и шалфей. Каждую из трав сперва кипятили, после чего настаивали таким образом, чтобы «выжать» из них абсолютно все полезные свойства.

Оказалось, что кориандр не продемонстрировал никакого эффекта вообще, зато чаи из периллы и кориандра уже при кратковременном воздействии начали активно подавлять распространение вируса. При этом никаких антивирусных свойств у этих напитков обнаружено не было. Так как практически уничтожая SARS-CoV-2, они никак не отреагировали на возбудителей других заболеваний.

В настоящий момент ученые рекомендуют употреблять такие чаи лишь в качестве профилактического средства. Однако они заявили о продолжении исследований, чтобы как можно больше узнать об эффективности напитков.

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