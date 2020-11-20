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Анна Бузова, младшая сестра российской исполнительницы и ведущей Ольги Бузовой, была доставлена в медучреждение с инсультом. Ей своевременно оказали необходимую медпомощь.

Сестра знаменитости сообщила о случившемся на своей страничке в соцсети «Инстаграм». Согласно ее словам, данный инцидент произошел 12 ноября в утренние часы. Девушку сразу же отвезли к неврологу. Сейчас она может говорить и даже читать скороговорки, однако во время инсульта у нее пропала чувствительность в правых конечностях и возможность говорить.

На данный момент времени 32-летняя Анна проходит реабилитационный курс. Однако она мечтает поскорее вернуться домой. В конце сообщения девушка призвала фанатов следить за своим здоровьем и беречь близких людей.

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