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В Турции отреагировали на ограничения со стороны Канады и других стран-участниц НАТО, которые прекратили поставлять Анкаре двигатели, необходимые для ударных дронов Bayraktar TB2.

Турецкие власти решили напрямую обвинить всех причастных к санкциям лидеров в двойных стандартах. Они добавили, что если будут разорваны заключенные ранее контракты, то непременно займутся замещением импорта, начав приобретать нужные изделия у собственных производителей.

К примеру, представители организации Turkish Aerospace Industries уже сообщили, что их предприятия способны выпустить необходимые для беспилотников двигатели. Кроме того, с этими моторами беспилотные летательные аппараты будут осуществлять более длительные полеты.

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