Сухопутные войска Турции полностью завершили подготовительные мероприятия и готовы выдвинуться на территорию Азербайджана. Об этом заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар. По предварительной информации, военнослужащие Турции пробудут в Азербайджане не менее года.

Военные эксперты предполагают, что местом дислокации турецких войск вполне может оказаться город Шуша, который по результатам войны оказался под контролем Азербайджана. Если случится именно так, то российским миротворцам придется организовывать совместные патрули точно так же, как это было и есть в Сирии.

Кроме того, эксперты считают, что Турция, поддерживавшая Азербайджан, будет всеми силами пытаться дискредитировать соглашение о мире. Многие западные страны совсем не обрадовались, что его заключения добилась Россия, поэтому они сделают все возможное, чтобы скомпрометировать российских военных.