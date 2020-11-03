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Ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт после модернизации и установки новых двигателей НК-32-02.

Ту-160 является сверхзвуковым стратегическим ракетоносцем с изменяемой геометрией крыла. Он разрабатывался для поражения ядерным и обычным оружием целей в удалённых военно-географических районах.

Как уточняется, полёт был осуществлён с аэродрома Казанского авиазавода. Полёт проводился на высоте в шесть километров и продлился почти два с половиной часа.

В ходе полёта была организована проверка обновлённых систем самолёта, а также бортового радиоэлектронного оборудования, которое было установлено при модернизации. Также была дана оценка работе новых двигателей.

Уточняется, что полёт прошёл в штатном режиме, ни к системе, ни к оборудованию замечаний не было.

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  • Анна
  • 01.11.2020
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