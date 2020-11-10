Тигран Кеосаян, режиссер из РФ, уверен, что после подписания мирного соглашения Никола Пашиняна, армянского премьер-министра, «разорвут на куски».

На своей страничке в Telegram кинодеятель опубликовал новое сообщение, в котором отметил, что ему было очень сложно ничего не говорить все эти дни. Затем Кеосаян добавил, что теперь те «радостные уроды», приведшие к власти Пашиняна, с радостью разорвут его на части в связи с недавно подписанным им мирным договором.

Согласно новому режиму прекращения огня, азербайджанские силы остаются на тех позициях, которые им удалось занять в ходе военного конфликта. В СМИ напоминают, что недавно Азербайджан смог взять под контроль город Шуши, являющийся вторым по величине населенным пунктом в Нагорном Карабахе.