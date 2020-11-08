В американском информагентстве The Drive сообщают, что США начнут «охотиться» на подлодки потенциальных врагов, в списке которых может оказаться РФ, с помощью корпуса морской пехоты.

Согласно словам журналистов, одна из причин данного решения заключается в том, что Россия с каждым годом отправляет все больше своих атомных подводных лодок на патрулирование в Тихий и Атлантический океаны. В результате нагрузка на американские ВВС и ВМС значительно возросла, поэтому им требуется помощь со стороны морпехов.

В издании отмечают, что для достижения новых целей морские пехотинцы будут использовать беспилотные летательные аппараты, которые смогут следить за вражескими субмаринами и принимать сигналы от морских буев. В виде беспилотников планируется использовать Sea Guardian.