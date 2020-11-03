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Актриса Анна Старшенбаум на днях приняла участие в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

В рамках программы актриса рассказала о том, что желает найти новую любовь – как отмечается, она уже три года состоит в разводе. С этой целью Старшенбаум даже зарегистрировалась на сайте знакомств. Как она заявила, убедить пользователей сайта в том, анкета действительно её, не так-то просто.

Корчевников, послушав Анну, также решил сделать себе анкету. В эфире передачи он с помощью актрисы разместил информацию о себе на одном из самых популярных сайтов для знакомств. Также он вместе с Анной выбрал фото для профиля. Свой выбор они остановили на фото, где Корчевников держит младенца на руках. Как отметила Старшенбаум, такие фото помогают расположить к себе женщину и продемонстрировать ей серьёзность своих намерений.

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  • Анна
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