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Валерий Сюткин, исполнитель из РФ, во время беседы с журналистами решил пожаловаться на величину своих пенсионных выплат, отметив, что никакого фурора они не производят.

Согласно словам 62-летнего артиста, ввиду своего возраста он может не работать, но не способен «помыслить себе такого» из-за недостаточно высокой пенсии. Певец добавил, что каждое свое выступление он делает как последнее, так как не знает, удастся ли ему организовать еще один концерт в будущем.

Исполнитель добавил, что продолжит активно трудиться для содержания своей семьи. Он подчеркнул, что не жалуется на пенсию, а лишь «констатирует факт». Сюткин отметил, что его семейству требуются дополнительные финансы, а он является основным добытчиком – для него это главный стимул, чтобы работать еще упорнее.

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