Житель Санкт-Петербурга арестован по решению суда за покушение на убийство своего пасынка. Это происшествие случилось в пятницу вечером в Невском районе Северной столицы.

Известно, что 13-летнего подростка, который страдает от психического расстройства, мать и отчим вместе забрали из коррекционной школы. Никаких предпосылок к скандалу при этом не было. Однако уже дома мужчина вдруг начал вести себя неадекватно, выбрасывая из окна самые разные вещи. Его сожительница спустилась вниз, чтобы собрать разбросанное имущество, и в этот момент отчим выбросил мальчика из квартиры.

Сейчас ребенок находится в больнице с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали несколько сложных переломов таза, а также компрессионный перелом позвоночника. Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте мужчины. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить причины, побудившие подозреваемого совершить столь ужасный поступок.