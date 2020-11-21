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Житель Санкт-Петербурга арестован по решению суда за покушение на убийство своего пасынка. Это происшествие случилось в пятницу вечером в Невском районе Северной столицы.

Известно, что 13-летнего подростка, который страдает от психического расстройства, мать и отчим вместе забрали из коррекционной школы. Никаких предпосылок к скандалу при этом не было. Однако уже дома мужчина вдруг начал вести себя неадекватно, выбрасывая из окна самые разные вещи. Его сожительница спустилась вниз, чтобы собрать разбросанное имущество, и в этот момент отчим выбросил мальчика из квартиры.

Сейчас ребенок находится в больнице с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали несколько сложных переломов таза, а также компрессионный перелом позвоночника. Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте мужчины. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить причины, побудившие подозреваемого совершить столь ужасный поступок.

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