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Юрий Шатунов не смог добиться возвращения права на исполнение композиций «Ласкового мая».

Как сообщается, четыре года назад компания «Честная музыка», получившая права на репертуар «Ласкового мая», не разрешила Шатунову их исполнять согласно лицензионному соглашению. Речь идёт примерно о 20-ти композициях, в их числе и хит «Белые розы». Шатунов же, около года назад получил от автора песен исключительные права на них.

Музыкант пошёл в суд с иском – он потребовал признать договор незаконным, однако суд решил иначе. Как рассказал адвокат музыканта, они собираются подать кассационную жалобу.

Андрей Разин, продюсер «Ласкового мая», завил, что правообладатели не настроены против Шатунова, и предложил ему обратиться к ним и безвозмездно получить право на исполнение песен.

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