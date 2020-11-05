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Главные героини фильма «Ведьмы» оказались в эпицентре скандала. Маховик которого попытался раскрутить Международный паралимпийский комитет. Его представители заявили, что руки ведьм с тремя пальцами – это травля людей, имеющих подобные инвалидности.

Скандал очень быстро добрался до социальных сетей, где возмущенные пользователи публикуют сообщения с критикой блокбастера, снятого Робертом Земекисом, под хэштегом #NotAWitch.

Впрочем, мнение комитета поддерживают далеко не все пользователи Сети. Подавляющее большинство зрителей, напротив, считает, что ведьмы в фильме – это мифические персонажи, которые не имеют ничего общего с реальными людьми.

О том же говорили и представители компании Warner Bros. Они принесли извинения инвалидам, которых могли обидеть трехпалые ведьмы, однако пояснили, что совершенно не планировали какой-либо травли. Напротив, такой ход должен был вызвать у зрителей ассоциацию пальцев главных персонажей с когтями кошки.

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